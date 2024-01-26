В Донецкой области разоблачили вражеского информатора, который планировал взорвать себя в случае "неудачи"

Контрразведка Службы безопасности разоблачила очередного информатора ФСБ, который собирал разведданные о Силах обороны Донецкой области. Злоумышленник хранил дома боевую гранату, которую планировал взорвать, если его разоблачат правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сотрудники ведомства вовремя обезоружили и обезвредили фигуранта.

По данным следствия, злоумышленник разведывал места базирования подразделений ВСУ в Краматорском районе. Прежде всего, вражеский приспешник пытался обнаружить боевые позиции противовоздушной обороны и тяжелой артиллерии украинских войск.

В сообщении СБУ говорится, что, кроме этого, фигурант готовил для страны-агрессора схемы расположения фортификационных сооружений и инженерных заграждений на территории региона.

"Развединформация потребовалась оккупантам для подготовки новых ракетно-артиллерийских ударов по прифронтовому городу и его окрестностям", - отметили в СБУ.

Служба безопасности своевременно обнаружила вражеского информатора, задокументировала его преступные действия и задержала. Тем самым были сорваны планы врага по подготовке серии воздушных атак на военные объекты ВСУ.

Следствие установило, что злоумышленником оказался житель Краматорска. Сообщается, что в августе 2023 года он познакомился на одном из сайтов знакомств с россиянкой, которая сотрудничает с ФСБ РФ. По ее указаниям мужчина собирал информацию о военных объектах, "нужных" врагу.

В СБУ объяснили, что полученные сведения он посылал ей в мессенджере, а она, в свою очередь, переправляла их кадровому сотруднику ФСБ, воюющему против Сил обороны на Авдеевском направлении.

Также следствием было установлено, что предатель держал в своем шкафу боевую гранату, которой планировал взорвать себя в случае разоблачения.

Боевая граната, найденная в шкафу. Фото: Telegram/SBUkr

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий задержанного.

По информации СБУ, злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Харькове 18-летнего участника российской хакерской группировки "народная сyberармия РФ", подконтрольной ФСБ. Злоумышленник корректировал вражеский огонь по городу и готовил кибератаки на сайты украинских органов власти.