На Донеччині викрили ворожого інформатора, який планував підірвати себе у випадку "невдачі"

Контррозвідка Служби безпеки викрила чергового інформатора ФСБ, який збирав розвіддані про Сили оборони на Донеччині. Зловмисник зберігав вдома бойову гранату, яку планував підірвати, якщо його викриють правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що співробітники відомства вчасно обеззброїли та знешкодили фігуранта.

За даними слідства, зловмисник розвідував місця базування підрозділів ЗСУ в районі Краматорська. Передусім ворожий поплічник намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони та важкої артилерії українських військ.

У повідомленні СБУ йдеться, що крім цього фігурант готував для країни-агресора схеми розташування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на території регіону.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових ракетно-артилерійських ударів по прифронтовому місту та його околицях", - зазначили в СБУ.

Служба безпеки своєчасно викрила ворожого інформатора, задокументувала його злочинні дії і затримала. Тим самим було зірвано плани ворога щодо підготовки серії повітряних атак на військові об’єкти ЗСУ.

Слідство встановило, що зловмисником виявився житель Краматорська. Повідомляється, що у серпні 2023 року він познайомився на одному із сайтів знайомств з росіянкою, яка співпрацює з ФСБ РФ. За її вказівками чоловік збирав інформацію про військові об’єкти, "потрібні" ворогу.

В СБУ пояснили, що отримані відомості він надсилав їй у месенджері, а вона, своєю чергою, переправляла їх кадровому співробітнику ФСБ, який воює проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Також слідством було встановлено, що зрадник тримав у своїй шафі бойову гранату, якою планував підірвати себе у разі викриття.

Бойова граната, знайдена у шафі. Фото: Telegram/SBUkr

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.

Наразі, за інформацією СБУ, зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки викрили у Харкові 18-річного учасника російського хакерського угруповання "народна сyberармія РФ", яке підконтрольне ФСБ. Зловмисник коригував ворожий вогонь по місту та готував кібератаки на сайти українських органів влади.