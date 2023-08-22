В Измаиле с капитанов судов требовали взятки: арестован начальник отдела погранслужбы с подчиненным (ФОТО)

В Измаиле правоохранители разоблачили двух сотрудников Государственной пограничной службы, наладивших преступную схему получения взяток от капитанов судов заграничного следования за упрощенный осмотр судов во время погранконтроля.

Как сообщают ГПСУ и Одесская областная прокуратура, пограничников задержали после получения очередного транша неправомерных средств. Правоохранители задокументировали получение сообщниками 3400 долларов.

Начальнику и инспектору одного из отделов пограничной службы Измаильского пограничного отряда сообщено о подозрении в получении взятки (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса).

Отмечается, что руководитель отдела организовал схему по требованию от подчиненных сотрудников взяток, побуждая получать их от представителей компаний-судовых агентов за упрощенный осмотр. "Тариф" составлял 100 долларов за морское судно и 50 долларов за речное судно, прибывающее или убывающее через госграницу.

Таким образом, за одну смену подчиненные должны были "заносить" руководству до 2 тысяч долларов. Деньги пограничник получал напрямую или же через своего упомянутого сообщника – инспектора отдела.

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура

Мероприятия по разоблачению проводило управление внутренней и собственной безопасности ГПСУ, областное управление Службы безопасности Украины и теруправление Государственного бюро расследований в Николаеве.

По ходатайству прокурора подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой выхода под залог в сумме более 1 миллиона гривен для каждого.

Напомним также, что в июне СБУ и полиция разоблачили чиновников ГУ Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области и Одесской областной фитосанитарной лаборатории, которые обложили "данью" представителей отечественных компаний, занимающихся экспортом украинского зерна через порты Одесской области.