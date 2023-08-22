В Ізмаїлі з капітанів суден вимагали хабарі: заарештовано начальника відділу прикордонної служби з підлеглим (ФОТО)

В Ізмаїлі правоохоронці викрили двох співробітників Державної прикордонної служби, які налагодили злочинну схему одержання хабарів від капітанів суден закордонного прямування за спрощений огляд суден під час прикордонного контролю.

Як повідомляють ДПСУ та Одеська обласна прокуратура, прикордонників затримали після одержання чергового траншу неправомірних коштів. Правоохоронці задокументували одержання спільниками 3400 доларів.

Начальнику та інспектору одного з відділів прикордонної служби Ізмаїльського прикордонного загону повідомлено про підозру в отриманні хабаря (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу).

Зазначаєтья, що керівник відділу організував схему з вимагання від підлеглих співробітників хабарів, спонукаючи отримувати їх від представників агентуючих компаній за спрощений огляд. "Тариф" складав 100 доларів за морське судно та 50 доларів за річкове судно, яке прибуває або вибуває через держкордон.

Таким чином за одну зміну підлеглі мали "заносити" керівництву до 2 тисяч доларів. Кошти прикордонник одержував напряму або через свого згаданого спільника – інспектора відділу.

Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура

Заходи з викриття проводило управління внутрішньої та власної безпеки ДПСУ, обласне управління Служби безпеки України та теруправління Державного бюро розслідувань у Миколаєві.

За клопотанням прокурора підозрюваним вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою виходу під заставу в сумі більше 1 мільйона гривень для кожного.

Нагадаємо також, що у червні СБУ та поліція викрили чиновників ГУ Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Одеській області та Одеської обласної фітосанітарної лабораторії, які обклали "даниною" представників вітчизняних компаній, які займаються експортом українського зерна через порти Одеської області.