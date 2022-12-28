В Киеве откроют пункты утилизации елок по 17 адресам

С 4 по 31 января в Киеве будут работать 17 пунктов приема новогодних деревьев, куда можно будет сдать елки на экологическую утилизацию. Об этом сообщает коммунальное объединение "Киевзеленстрой".

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В пунктах утилизации хвойные деревья измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений: зимой мульча помогает защитить почву от промерзания, а в теплое время года – сохранить водный баланс.

Пункты приема новогодних деревьев будут работать на базе предприятий "Киевзеленстроя": 11 пунктов откроют на территориях производственных баз районных КП по содержанию зеленых насаждений, еще шесть - на территориях лесничеств КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и КП "ЛПХ" Конча-Заспа".

Таким образом, сдать елки можно будет по адресам:

• КП СЗН Голосеевского района – проспект Голосеевский, 87-Г (понедельник-пятница 8:00-17:00);

• КП СЗН Дарницкого района – улица Тростянецкая, 58-А (понедельник-воскресенье 7:00-17:00);

• КП СЗН Дарницкого района – фитнес-парк у озера Лебединого (понедельник-воскресенье 7:00-17:00);

• КП СЗН Деснянского района – улица Электротехническая, 26 (понедельник-пятница 8:00-20:00);

• КП СЗН Днепровского района – проспект Освободителей, 6 (понедельник-пятница 7:00-21:00; суббота-воскресенье 8:00-13:00);

• КП СЗН Оболонского района – проспект Степана Бандеры, 26-А (понедельник-пятница 7:00-19:00);

• КП СЗН Печерского района – Железнодорожное шоссе, 61 (понедельник-четверг 8:00-17:00, пятница 8:00-16:00);

• КП СЗН Подольского района – улица Анатолия Кузнецова (бывшая Дмитровская), 16-А (понедельник-пятница 7:00-16:00);

• КП СЗН Святошинского района – улица Жмеринская, 30-Г (понедельник-пятница 8:00-20:00);

• КП СЗН Соломенского района – улица Новополевая, 95-А (понедельник-пятница 8:00-18:00);

• КП СЗН Шевченковского района – переулок Герцена, 6 (понедельник-пятница 8:00-17:00);

• КП "Дарницкое ЛПХ" – Дарницкое лесничество, 23-й километр Бориспольского шоссе (понедельник-пятница 8:00-17:00);

• КП "Дарницкое ЛПХ" – Днепровское лесничество, проспект Броварской, 2-А (понедельник-пятница 8:00-17:00)

• КП "Дарницкое ЛПХ" – Белодубравное лесничество, улица Радистов, 1-В (понедельник-пятница 8:00-17:00);

• КП "Дарницкое ЛПХ" – Никольское лесничество, квартал №35 (понедельник-пятница 8:00-17:00);

• КП "Дарницкое ЛПХ" – Броварское лесничество, квартал №72 (понедельник-пятница 8:00-17:00);

• КП "ЛПХ "Конча-Заспа" – улица Генерала Матыкина, 11-Б (понедельник-пятница 8:00-16:00).

Отметим, что после прошлого Нового года, когда количество пунктов приема для утилизации елок было увеличено с 15 сразу до 33, киевляне принесли на переработку 8,5 тысячи новогодних деревьев, однако это было лишь примерно на треть больше, чем в предыдущем сезоне.