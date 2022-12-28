У Києві відкриють пункти утилізації ялинок за 17 адресами

З 4 по 31 січня в Києві працюватимуть 17 пунктів прийому новорічних дерев, куди можна буде здати ялинки на екологічну утилізацію. Про це повідомляє комунальне об'єднання "Київзеленбуд".

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У пунктах утилізації хвойні дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин: узимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року – зберегти водний баланс.

Пункти прийому новорічних дерев працюватимуть на базі підприємств "Київзеленбуду": 11 пунктів відкриють на територіях виробничих баз районних КП по утриманню зелених насаджень, ще шість – на територіях лісництв КП "Дарницьке лісопаркове господарство" та КП "ЛПГ "Конча-Заспа".

Таким чином, здати ялинки можна буде за адресами:

• КП УЗН Голосіївського району – проспект Голосіївський, 87-Г (понеділок-п'ятниця 8:00-17:00);

• КП УЗН Дарницького району – вулиця Тростянецька, 58-А (понеділок-неділя 7:00-17:00);

• КП УЗН Дарницького району – фітнес-парк біля озера Лебедине (понеділок-неділя 7:00-17:00);

• КП УЗН Деснянського району – вулиця Електротехнічна, 26 (понеділок-п'ятниця 8:00-20:00);

• КП УЗН Дніпровського району – проспект Визволителів, 6 (понеділок-п'ятниця 7:00-21:00; субота-неділя 8:00-13:00);

• КП УЗН Оболонського району – проспект Степана Бандери, 26-А (понеділок-п'ятниця 7:00-19:00);

• КП УЗН Печерського району – Залізничне шосе, 61 (понеділок-четвер 8:00-17:00, п'ятниця 8:00-16:00);

• КП УЗН Подільського району – вулиця Анатолія Кузнецова (колишня Дмитрівська), 16-А (понеділок-п'ятниця 7:00-16:00);

• КП УЗН Святошинського району – вулиця Жмеринська, 30-Г (понеділок-п'ятниця 8:00-20:00);

• КП УЗН Солом’янського району – вулиця Новопольова, 95-А (понеділок-п'ятниця 8:00-18:00);

• КП УЗН Шевченківського району – провулок Герцена, 6 (понеділок-п'ятниця 8:00-17:00);

• КП "Дарницьке ЛПГ" – Дарницьке лісництво, 23-й кілометр Бориспільсього шосе (понеділок-п'ятниця 8:00-17:00);

• КП "Дарницьке ЛПГ" – Дніпровське лісництво, проспект Броварський, 2-А (понеділок-п'ятниця 8:00-17:00)

• КП "Дарницьке ЛПГ" – Білодібровне лісництво, вулиця Радистів, 1-В (понеділок-п'ятниця 8:00-17:00);

• КП "Дарницьке ЛПГ" – Микільське лісництво, квартал №35 (понеділок-п'ятниця 8:00-17:00);

• КП "Дарницьке ЛПГ" – Броварське лісництво, квартал №72 (понеділок-п'ятниця 8:00-17:00);

• КП "ЛПГ "Конча-Заспа" – вулиця Генерала Матикіна, 11-Б (понеділок-п'ятниця 8:00-16:00).

Зазначимо, що після минулого Нового року, коли кількість пунктів прийому для утилізації ялинок було збільшено з 15 відразу до 33, кияни принесли на переробку 8,5 тисячі новорічних дерев, однак це було лише приблизно на третину більше, ніж попереднього сезону.