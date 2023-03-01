В Киеве переименовали два музея

В столице Украины музеи русского поэта А.С.Пушкина и современного искусства изменили свои названия, сообщила 1 марта пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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"Киевский музей Пушкина" будет называться "Усадьба на Кудрявке", а "Музейно-выставочный центр современного искусства" получил название "Музейно-выставочный центр".

Филиалы "Музея истории города Киев" изменили название по обращению столичной общины и руководителя этого учреждения.

Соответствующее решение приняли столичные власти, его ввели в действие распоряжением начальника КМВА Сергея Попко.

Заметим, что о решении переименовать музей Пушкина сообщали еще 2 марта 2022 года. Таким образом, процесс занял почти год. В то же время работу над изменением названия "Киевского музея О.С.Пушкина" и созданием новой концепции экспозиции, которые "точнее представят содержание коллекции этого музея", начали еще до полномасштабного вторжения.

Тем временем в столице завершили реставрацию музея "Золотые ворота" за средства благотворителей и меценатов. Отремонтировали отдельные части здания и обработали древесину противопожарным веществом.