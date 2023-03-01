ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

В Киеве переименовали два музея

Киев, музеи, музей Пушкина, Музейно-выставочный центр современного искусства
Киевский музей А.С.Пушкина. Фото: Google Maps

В столице Украины музеи русского поэта А.С.Пушкина и современного искусства изменили свои названия, сообщила 1 марта пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

"Киевский музей Пушкина" будет называться "Усадьба на Кудрявке", а "Музейно-выставочный центр современного искусства" получил название "Музейно-выставочный центр".

Филиалы "Музея истории города Киев" изменили название по обращению столичной общины и руководителя этого учреждения.

Соответствующее решение приняли столичные власти, его ввели в действие распоряжением начальника КМВА Сергея Попко.

Заметим, что о решении переименовать музей Пушкина сообщали еще 2 марта 2022 года. Таким образом, процесс занял почти год. В то же время работу над изменением названия "Киевского музея О.С.Пушкина" и созданием новой концепции экспозиции, которые "точнее представят содержание коллекции этого музея", начали еще до полномасштабного вторжения.

Тем временем в столице завершили реставрацию музея "Золотые ворота" за средства благотворителей и меценатов. Отремонтировали отдельные части здания и обработали древесину противопожарным веществом.

Автор:
Вита Молодан