В Киеве отремонтировали музей "Золотые ворота"

В столице завершили реставрацию музея "Золотые ворота" за счет благотворителей и меценатов. Отремонтировали отдельные части здания и обработали древесину противопожарным веществом. Об этом сообщила книжная продюсер Алена Лазуткина.

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Сбор средств на ремонт инициировал музей, тогда планировали собрать 1,1 млн грн. Но процесс был медленным, по состоянию на январь удалось собрать только 64,6 тысяч. Реконструкцию осуществили на средства меценатов, в частности Немецко-украинского общества по экономике и науке.

Собранные деньги самостоятельно музей решил направить на печать путеводителей и пособий о музее "Золотые Ворота" и на нужды персонала.

Благодаря финансированию меценатов также удалось отремонтировать электрическую систему "Золотых воров". Теперь даже когда нет света в центре, в музее можно подзарядить гаджеты.

Музей готов встречать посетителей. Входной билет стоит 60 гривен, экскурсия – 150 гривен (группа от четырех человек) и 300 гривен – если группа меньше.

Напомним, в конце января 2022 года стало известно, что противоаварийные работы после пожара в костеле святого Николая уже завершены. По словам адвоката Маси Найема, который контролировал расходы денег, было потрачено всего 21,5 миллиона гривен – все средства поступили от бизнесменов-благодетелей.

Впоследствии Кабмин внес костел святого Николая в реестр недвижимых памятников.