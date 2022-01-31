В костеле святого Николая в Киеве завершили противоаварийные работы после пожара: за все заплатил украинский бизнес

Сегодня, 31 января, в костеле святого Николая завершили противоаварийные работы после пожара. В целом все работы и услуги стоили 21 546 802 гривни — все эти деньги получили от благотворителей (представителей бизнеса).

Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем, контролирующий расходы денег, собранных благотворителями на восстановление собора.

Он рассказал, что, согласно информации, которая поступала в течение нескольких месяцев, были следующие расходы:

техническое обследование здания с рекомендациями по устранению его аварийности и разработка рабочего проекта — 1 296 587 гривен;

государственная экспертиза рабочего проекта — 44 947,48 гривни;

содержание службы заказчика, техническое наблюдение за проведенными работами — 725 330,40 гривни;

противоаварийный ремонт и реставрация — 19 378 943,83 гривни;

авторское наблюдение за строительными работами — 100 994,19 гривни.

За госэкспертизу рабочего проекта заплатили почти 45 тысяч гривен. Фото: Facebook Маси Найема

"Кроме того, бизнес создал БО "Фонд костела Св. Николая", на котором еще осталось чуть больше 8 миллионов гривен. Детальнее об этих деньгах и куда они пойдут напишу впоследствии", — добавил Найем.

Он напомнил, что 3 сентября 2021 года в костеле святого Николая в Киеве произошел пожар, который сильно повредил здание. Сразу же после этого украинский бизнес начал заявлять о готовности помочь финансово в восстановлении костела.

В свою очередь Министерство культуры и информационной политики создало рабочую группу по вопросам общественного контроля за ходом выполнения аварийно-восстановительных работ.

Уточняем, заказчиком услуг стало Национальное здание органной и камерной музыки.