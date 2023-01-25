У Києві відремонтували музей "Золоті ворота"

В столиці завершили реставрацію музею "Золоті ворота" за кошти благодійників та меценатів. Відремонтували окремі частини будівлі та обробили деревину протипожежною речовиною. Про це повідомила книжкова продюсерка Альона Лазуткіна.

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Збір коштів на ремонт ініціював сам музей, тоді планували зібрати 1,1 млн грн. Але процес був повільним, станом на січень вдалось назбирати лише 64,6 тисячі. Реконструкцію здійснили коштом меценатів, зокрема Німецько-українського товариства з питань економіки та науки.

Зібрані самостійно гроші музей вирішив спрямувати на друк путівників та посібників про музей "Золоті Ворота" та на потреби персоналу.

Завдяки фінансуванню меценатів також вдалося відремонтували електричну систему "Золотих ворів". Тепер навіть коли немає світла в центрі, в музеї можна підзарядити гаджети.

Музей готовий зустрічати відвідувачів. Вхідний квиток коштує 60 гривень, екскурсія — 150 гривень (група від чотирьох людей) і 300 гривень — якщо група менша.

Нагадаємо, в кінці січня 2022 року стало відомо, що протиаварійні роботи після пожежі в костелі святого Миколая вже завершено. За словами адвоката Масі Найєма, який контролював витрати грошей, було витрачено лише 21,5 мільйона гривень - усі кошти надійшли від бізнесменів-благодійників.

Згодом Кабмін вніс костел святого Миколая до реєстру нерухомих пам’яток.