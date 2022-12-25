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Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)

Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Хофштеттер приїхав в Україну зі своїм генератором, щоб провести світло-мистецький світловий тур. Фото: Facebook Мінкультури

Швейцарський художник Геррі Хофштеттер проводить світловий арт-тур на підтримку України. У неділю, 25 грудня він завітав до Києві, де незвично підсвітив будівлі та деякі пам'ятки.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Фото 2 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 3 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 4 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 5 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 6 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 7 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)

Реалізацію проєкту запланували до 22:00. В цей час, зокрема, Хофштеттер запланував підсвітити Костел святого Миколая, Центральний залізничний вокзал, будівлю Міністерства культури та інформаційної політики України, а також Міністерства закордонних справ України та інші.

Спочатку кияни на гості столиці помітили, що однією з перших жовто-блакитними кольорами засяяла Батьківщина-мати. Потім Костел святого Миколая засяяв кольорами українського прапора.

Після цього художник перейшов до залізничного вокзалу. Будівлю підсвітили також жовтим та блакитним кольорами, а пізніше різними візерунками, зокрема, художник зобразив червону калину.

Фото 8 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 9 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 10 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 11 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 12 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 13 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 14 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 15 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Фото 16 — Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)

Хофштеттер приїхав в Україну з командою помічників (4 людини) і власним електрогенератором. 25 грудня в Києві завершується його світло-мистецький світловий тур на три різдвяні вечори, який почався 23 грудня. Художник підсвічував різноманітні будівлі та пам’ятники в Києві та околицях міста.

При цьому 24 грудня світловий маршрут був скасований через масований удар росіян по Херсону.

Автор:
Віта Молодан