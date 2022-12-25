Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)

Швейцарський художник Геррі Хофштеттер проводить світловий арт-тур на підтримку України. У неділю, 25 грудня він завітав до Києві, де незвично підсвітив будівлі та деякі пам'ятки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Реалізацію проєкту запланували до 22:00. В цей час, зокрема, Хофштеттер запланував підсвітити Костел святого Миколая, Центральний залізничний вокзал, будівлю Міністерства культури та інформаційної політики України, а також Міністерства закордонних справ України та інші.

Спочатку кияни на гості столиці помітили, що однією з перших жовто-блакитними кольорами засяяла Батьківщина-мати. Потім Костел святого Миколая засяяв кольорами українського прапора.

Після цього художник перейшов до залізничного вокзалу. Будівлю підсвітили також жовтим та блакитним кольорами, а пізніше різними візерунками, зокрема, художник зобразив червону калину.

Хофштеттер приїхав в Україну з командою помічників (4 людини) і власним електрогенератором. 25 грудня в Києві завершується його світло-мистецький світловий тур на три різдвяні вечори, який почався 23 грудня. Художник підсвічував різноманітні будівлі та пам’ятники в Києві та околицях міста.

При цьому 24 грудня світловий маршрут був скасований через масований удар росіян по Херсону.