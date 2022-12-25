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Світловий арт-тур в Києві: відомий швейцарський художник незвично підсвітив столичні будівлі та пам'ятки (ФОТО/ВІДЕО)
Швейцарський художник Геррі Хофштеттер проводить світловий арт-тур на підтримку України. У неділю, 25 грудня він завітав до Києві, де незвично підсвітив будівлі та деякі пам'ятки.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Реалізацію проєкту запланували до 22:00. В цей час, зокрема, Хофштеттер запланував підсвітити Костел святого Миколая, Центральний залізничний вокзал, будівлю Міністерства культури та інформаційної політики України, а також Міністерства закордонних справ України та інші.
Спочатку кияни на гості столиці помітили, що однією з перших жовто-блакитними кольорами засяяла Батьківщина-мати. Потім Костел святого Миколая засяяв кольорами українського прапора.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після цього художник перейшов до залізничного вокзалу. Будівлю підсвітили також жовтим та блакитним кольорами, а пізніше різними візерунками, зокрема, художник зобразив червону калину.
Хофштеттер приїхав в Україну з командою помічників (4 людини) і власним електрогенератором. 25 грудня в Києві завершується його світло-мистецький світловий тур на три різдвяні вечори, який почався 23 грудня. Художник підсвічував різноманітні будівлі та пам’ятники в Києві та околицях міста.
При цьому 24 грудня світловий маршрут був скасований через масований удар росіян по Херсону.