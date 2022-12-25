Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)

Швейцарский художник Герри Хофштеттер проводит световой арт-тур в поддержку Украины. В воскресенье, 25 декабря в Киеве он необычно подсветил здания и некоторые достопримечательности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Реализацию проекта запланировано до 22:00. В это время Хофштеттер запланировал подсветить Костел святого Николая, Центральный железнодорожный вокзал, здание Министерства культуры и информационной политики Украины, а также Министерства иностранных дел Украины и другие.

Сначала киевляне на гости столицы заметили, что одним из первых желто-голубыми цветами засияла Родина-мать. Затем Костел святого Николая засиял цветами украинского флага.

После этого художник перешел к железнодорожному вокзалу. Здание подсветили также желтым и голубым цветами, а позже разными узорами, в частности, художник изобразил красную калину.

Хофштеттер приехал в Украину с командой помощников (4 человека) и собственным электрогенератором. 25 декабря в Киеве завершается его свето-художественный световой тур, который начался 23 декабря. Художник подсвечивал разнообразные постройки и памятники в Киеве и окрестностях города.

При этом 24 декабря световой маршрут был отменен из-за массированного удара россиян по Херсону.