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Общество
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Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)

Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)

Швейцарский художник Герри Хофштеттер проводит световой арт-тур в поддержку Украины. В воскресенье, 25 декабря в Киеве он необычно подсветил здания и некоторые достопримечательности.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Фото 2 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 3 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 4 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 5 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 6 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 7 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)

Реализацию проекта запланировано до 22:00. В это время Хофштеттер запланировал подсветить Костел святого Николая, Центральный железнодорожный вокзал, здание Министерства культуры и информационной политики Украины, а также Министерства иностранных дел Украины и другие.

Сначала киевляне на гости столицы заметили, что одним из первых желто-голубыми цветами засияла Родина-мать. Затем Костел святого Николая засиял цветами украинского флага.

После этого художник перешел к железнодорожному вокзалу. Здание подсветили также желтым и голубым цветами, а позже разными узорами, в частности, художник изобразил красную калину.

Фото 8 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 9 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 10 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 11 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 12 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 13 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 14 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 15 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)
Фото 16 — Световой арт-тур в Киеве: известный швейцарский художник необычно подсветил столичные здания и достопримечательности (ФОТО/ВИДЕО)

Хофштеттер приехал в Украину с командой помощников (4 человека) и собственным электрогенератором. 25 декабря в Киеве завершается его свето-художественный световой тур, который начался 23 декабря. Художник подсвечивал разнообразные постройки и памятники в Киеве и окрестностях города.

При этом 24 декабря световой маршрут был отменен из-за массированного удара россиян по Херсону.

Автор:
Вита Молодан