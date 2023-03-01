У Києві перейменували два музеї

В столиці України музеї російського поета О.С.Пушкіна та сучасного мистецтв змінили свої назви, повідомила 1 березня пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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"Київський музей Пушкіна" відтепер називатиметься "Садиба на Кудрявці", а "Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва" отримав назву "Музейно-виставковий центр".

Філії "Музею історії міста Києв" змінили назву за зверненням столичної громади і керівника цього закладу.

Відповідне рішення ухвалила столична влада, його ввели в дію розпорядженням начальника КМВА Сергія Попка.

Зауважимо, що про рішення перейменувати музей Пушкіна повідомляли ще 2 березня 2022 року. Таким чином процес зайняв майже рік. Водночас роботу над зміною назви "Київського музею О.С.Пушкіна" та створенням нової концепції експозиції, які "більш влучно представлять зміст колекції цього музею", розпочали ще до повномасштабного вторгнення.

Тим часом в столиці завершили реставрацію музею "Золоті ворота" за кошти благодійників та меценатів. Відремонтували окремі частини будівлі та обробили деревину протипожежною речовиною.