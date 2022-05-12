В Латвии заблокируют "Вконтакте" и "Одноклассники"

На территории Латвии будет ограничен доступ к российским соцсетям "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ).

Сообщается, что физически платформы заблокируют на следующей неделе.

По словам главы совета Ивара Аболиньша, данное решение было принято, поскольку платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко, в отношении которых в ЕС приняты санкции в связи с посягательством на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Par NEPLP lēmumu saistībā ar ES sankcijām pic.twitter.com/LyrDQpT7xK — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) May 12, 2022

Напомним, 15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет в Украине российских социальных сетей "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники". Данные соцсети заблокированы на территории Украины еще с 2017 года.