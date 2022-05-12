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В Латвии заблокируют "Вконтакте" и "Одноклассники"
На территории Латвии будет ограничен доступ к российским соцсетям "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир".
Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ).
Сообщается, что физически платформы заблокируют на следующей неделе.
По словам главы совета Ивара Аболиньша, данное решение было принято, поскольку платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко, в отношении которых в ЕС приняты санкции в связи с посягательством на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет в Украине российских социальных сетей "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники". Данные соцсети заблокированы на территории Украины еще с 2017 года.