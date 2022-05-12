У Латвії заблокують "Вконтакті" та "Однокласники"

На території Латвії буде обмежений доступ до російських соцмереж "Вконтакті", "Однокласники" та "Мій світ".

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Таке рішення ухвалила Національна рада з електронних ЗМІ (НСЕСМІ).

Повідомляється, що фізично платформи заблокують наступного тижня.

За словами голови ради Івара Аболіньша, це рішення було прийняте, оскільки платформи перебувають у власності та під контролем Юрія Ковальчука та Володимира Кирієнка, щодо яких у ЄС прийнято санкції у зв'язку з зазіханням на територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Par NEPLP lēmumu saistībā ar ES sankcijām pic.twitter.com/LyrDQpT7xK — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) May 12, 2022

Нагадаємо, 15 травня 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону в Україні російських соціальних мереж "Mail.ru", "ВКонтакті", "Однокласники". Ці соцмережі заблоковані на території України ще з 2017 року.