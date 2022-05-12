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У Латвії заблокують "Вконтакті" та "Однокласники"
На території Латвії буде обмежений доступ до російських соцмереж "Вконтакті", "Однокласники" та "Мій світ".
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Таке рішення ухвалила Національна рада з електронних ЗМІ (НСЕСМІ).
Повідомляється, що фізично платформи заблокують наступного тижня.
За словами голови ради Івара Аболіньша, це рішення було прийняте, оскільки платформи перебувають у власності та під контролем Юрія Ковальчука та Володимира Кирієнка, щодо яких у ЄС прийнято санкції у зв'язку з зазіханням на територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 15 травня 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону в Україні російських соціальних мереж "Mail.ru", "ВКонтакті", "Однокласники". Ці соцмережі заблоковані на території України ще з 2017 року.