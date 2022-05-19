Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Общество
Дата публикации

В Минэкологии нет доказательств попадания сероводорода в Азовское море, - министр

Азовское море, Азовсталь, Мариуполь, море, Минэкологии
Фото: В Минэкологии нет доказательств попадания сероводорода в Азовское море

В Министерстве экологии нет доказательств попадания концентрированного раствора сероводорода в Азовское море. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом заявил министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время брифинга. 

"Подтвержденных фактов попадания сероводорода в Азовское море в Минэкологии пока нет", - сказал министр. 

Кроме этого, Стрелец отметил, что для оценки ущерба экологии, который нанесли российские оккупанты, необходимо обеспечить доступ к этим местам. 

Напомним, 18 мая в горсовете Мариуполя заявили, что бомбардировка российскими оккупантами "Азовстали" могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет все живое в Азовском море.

Автор:
Анастасия Дедковская