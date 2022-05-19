В Минэкологии нет доказательств попадания сероводорода в Азовское море, - министр

В Министерстве экологии нет доказательств попадания концентрированного раствора сероводорода в Азовское море.

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Об этом заявил министр окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время брифинга.

"Подтвержденных фактов попадания сероводорода в Азовское море в Минэкологии пока нет", - сказал министр.

Кроме этого, Стрелец отметил, что для оценки ущерба экологии, который нанесли российские оккупанты, необходимо обеспечить доступ к этим местам.

Напомним, 18 мая в горсовете Мариуполя заявили, что бомбардировка российскими оккупантами "Азовстали" могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет все живое в Азовском море.