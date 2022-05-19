У Мінекології немає доказів потрапляння сірководню в Азовське море, - міністр

У Міністерстві екології немає доказів потрапляння концентрованого розчину сірководню в Азовське море.

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Про це заявив міністр довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час брифінгу.

"Підтверджених фактів попадання сірководню в Азовське море в Мінекології поки що немає", - сказав міністр.

Крім цього, Стрілець зазначив, що для оцінки шкоди екології, яку завдали російські окупанти, необхідно забезпечити доступ до цих місць.

Нагадаємо, 18 травня в міськраді Маріуполя заявили, що бомбардування російськими окупантами "Азовсталі" могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Відплив цієї рідини повністю уб'є все живе в Азовському морі.