В Минобороны призывают не называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во вражеские цели

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что информация, которая гражданским кажется не слишком ценной или очевидной, действительно используется российскими оккупантами. В частности, не нужно называть виды оружия, из которого ВСУ попадают во враждебные цели.

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Об этом Маляр рассказала в Facebook.

"Для гражданских лиц во время войны главное информационное правило - о военных действиях, их ходе, последствиях, результатах - первыми говорят военные. Та информация, которая гражданским кажется не очень ценной или очевидной, на самом деле используется врагом", - сказала Анна Маляр.

По ее словам, не нужно называть виды оружия, из которого Вооруженные силы Украины попадают во враждебные цели.

"Мы можем это обсуждать, если об этом сообщил Генштаб. Не надо приписывать ВСУ попадание в гражданские цели врага, даже если вам очень бы этого хотелось. Наши Вооруженные Силы соблюдают правила и обычаи войны, установленные международным правом", - подчеркнула она.

Напомним, публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба сорвала военную операцию в Северодонецке.