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Суспільство
Дата публікації

У Міноборони закликають не називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі

Ганна Маляр, Міноборони

 Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується російськими окупантами. Зокрема, не треба називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі. 

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Про це Маляр розповіла у Facebook

"Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило - про військові дії, їх хід, наслідки, результати - першими говорять військові. Та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом", - сказала Ганна Маляр.  

За її словами, не треба називати види зброї, з якої Збройні сили України влучають у ворожі цілі.  

"Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб. Не треба приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога, навіть якщо вам дуже б цього хотілось. Наші Збройні Сили дотримують правил та звичаїв війни, встановлених міжнародним правом", - підкреслила вона.  

Нагадаємо, публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу зірвала військову операцію у Сєвєродонецьку.

Автор:
Анастасія Перцева