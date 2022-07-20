У Міноборони закликають не називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується російськими окупантами. Зокрема, не треба називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі.

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Про це Маляр розповіла у Facebook.

"Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило - про військові дії, їх хід, наслідки, результати - першими говорять військові. Та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом", - сказала Ганна Маляр.

За її словами, не треба називати види зброї, з якої Збройні сили України влучають у ворожі цілі.

"Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб. Не треба приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога, навіть якщо вам дуже б цього хотілось. Наші Збройні Сили дотримують правил та звичаїв війни, встановлених міжнародним правом", - підкреслила вона.

Нагадаємо, публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу зірвала військову операцію у Сєвєродонецьку.