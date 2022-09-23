В Николаевской области расширили продолжительность комендантского часа

В Николаевской области с 1 октября комендантский час продлится с 22:00 до 06:00, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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То есть комендантский час будет длиться на два часа дольше (ранее: с 23:00 до 05:00). В это время также нужно выключать свет в помещениях.

"Прошу работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить графики работы своих коллективов", - призвал Сенкевич.

Соответствующие изменения утверждены распоряжением начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 23.09.2022 №327-р.

В свою очередь городской совет призвал граждан соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, для соблюдения правил, предусмотренных комендантским часом, с 1 сентября киевские рестораны работают максимум до 22:00.

Также в Киеве в комендантский час следует соблюдать режим светомаскировки. Выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия, и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.