В Миколаївській області розширили тривалість комендантської години

В Миколаївській області з 1 жовтня комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Тобто комендантська година триватиме на дві години довше (раніше: з 23:00 до 05:00). В це час потрібно вимикати світло в помешканнях.

"Прошу роботодавців врахувати цю інформацію та у разі потреби змінити графіки роботи своїх колективів", — закликав Сєнкевич.

Відповідні зміни затверджені розпорядженням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма від 23.09.2022 № 327-р.

В свою чергу міська рада закликала громадян дотримуватися правил комендантської години й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, для дотримання правил, передбачених комендантськю годиною, з 1 вересня київські ресторани працюють максимум до 22:00.

Також Києві у комендантську годину слід дотримуватися режиму світломаскування. Виходити можна тільки під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття, та мати при собі документи, що посвідчують особу.