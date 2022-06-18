В ОРЛО продукты на 40% дороже, чем на подконтрольной Украине территории

Мониторинг открытых источников потребительских цен на продукты питания в так называемой "ЛНР" опровергает мифы о "сладкой жизни" в "народной республике".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Потребительская корзина" на временно оккупированных территориях дороже украинской почти на 40%. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Telegram на основе мониторинга открытых источников.

"Средние потребительские цены на продукты питания в мае 2022 года в территориальных общинах Луганской области, из-за вооруженной агрессии РФ находятся во временной оккупации, значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной Правительству, - сообщают в Департаменте экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации.

В частности, значительно дороже украинских следующих продуктов потребительской корзины: картофель – на 45,44%, масло подсолнечное – на 44,95%, лук репчатый – на 44,47%, яйца куриные – на 42,79%, морковь – на 39 ,99%, птица (тушка куриная) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, свекла – на 29,14%, макаронные изделия – на 22,34%.

Напомним, что в 2022 году потребительская корзина украинцев вырастет почти на 30%.