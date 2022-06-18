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В ОРЛО продукти на 40% дорожчі, ніж на підконтрольній Україні території
Моніторинг відкритих джерел щодо споживчих цін на продукти харчування у так званій "ЛНР" спростовує міфи про "солодке життя" у "народній республіці".
"Споживчий кошик" на тимчасово окупованих територіях дорожчий за український майже на 40%. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram на основі моніторингу відкритих джерел.
"Середні споживчі ціни на продукти харчування у травні 2022 року в територіальних громадах Луганської області, які через збройну агресію РФ перебувають у тимчасовій окупації, значно вищі, ніж на території України, підконтрольній Уряду, - повідомляють у Департаменті економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації.
Зокрема, значно дорожчі за українські наступні продукти споживчого кошику: картопля – на 45,44%, олія соняшникова – на 44,95%, цибуля ріпчаста – на 44,47%, яйця курячі – на 42,79%, морква – на 39,99%, птиця (тушка куряча) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, буряк – на 29,14%, макаронні вироби – на 22,34%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що в 2022 році споживчий кошик українців зросте майже на 30%.