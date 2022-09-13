В результате вооруженной агрессии РФ в Украине более 749 детей получили ранения

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Так, по состоянию на утро 13 сентября 2022 года более 1132 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 383 ребенка погибли и более 749 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 392, Харьковской – 209, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26.

12 сентября в результате обстрела оккупантами г. Константиновка Донецкой области ранены двое мальчиков 15 и 14 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2480 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, что за время контрнаступления ВСУ ликвидировали техники россиян почти на $700 млн.