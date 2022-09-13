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- Війна Війна
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- Суспільство
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Внаслідок збройної агресії РФ в Україні понад 749 дітей отримали поранення
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Так, станом на ранок 13 вересня 2022 року більше ніж 1132 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 749 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 392, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.Підписуйтеся на наш YouTube канал
12 вересня внаслідок обстрілу окупантами м. Костянтинівка Донецької області поранено двох хлопчиків 15 та 14 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
Нагадаємо, що за час контрнаступу ЗСУ ліквідували техніки росіян майже на $700 млн.