Внаслідок збройної агресії РФ в Україні понад 749 дітей отримали поранення

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Так, станом на ранок 13 вересня 2022 року більше ніж 1132 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 749 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 392, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

12 вересня внаслідок обстрілу окупантами м. Костянтинівка Донецької області поранено двох хлопчиків 15 та 14 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, що за час контрнаступу ЗСУ ліквідували техніки росіян майже на $700 млн.