В Шотландии украинских беженцев разместят на круизном лайнере

В шотландский портовый город Глазго прибыл круизный лайнер MS Ambition, который вместе с MS Victoria будет использоваться для временного расселения украинских беженцев.

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Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что лайнер MS Ambition способен принять 1750 человек в 714 кабинах. Он будет на якоре шесть месяцев, поэтому жители смогут прибывать и уезжать, когда захотят.

Люди на борту будут иметь доступ к ресторанам, детским играм, магазинам, уборке и общественным помещениям.

Они также будут иметь доступ к медицинской помощи и вспомогательным услугам.

Министр правительства Шотландии Нил Грей подчеркнул, что круизный лайнер – это лишь временное место для расселения беженцев.

"Мы не хотим, чтобы люди проводили во временных поселениях вроде круизных лайнеров больше времени, чем это необходимо", – отметил он.

По его словам, правительство Шотландии стремится разместить как можно больше людей у волонтеров или предоставить им долгосрочное жилье.

В начале войны Шотландия обязалась принять три тысячи беженцев из Украины, но сейчас это число превысило 15 тысяч.

В связи с этим, в конце июля, Шотландия начала размещать украинских беженцев на круизном лайнере MS Victoria, пришвартовавшемся возле Эдинбурга.

Отметим, что около 50 тысяч граждан Украины, выехавших в Великобританию, убегая от войны, могут остаться без крова в 2023 году, потому что программу компенсации жилья вскоре закроют.