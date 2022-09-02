В Шотландії українських біженців розмістять на круїзному лайнері

У шотландське портове місто Глазго прибув круїзний лайнер MS Ambition, який разом із MS Victoria використовуватиметься для тимчасового розселення українських біженців.

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Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що лайнер MS Ambition здатний прийняти 1750 чоловік у 714 кабінах. Він перебуватиме на якорі шість місяців, тому мешканці зможуть прибувати та виїжджати, коли захочуть.

Люди на борту матимуть доступ до ресторанів, дитячих ігор, магазинів, прибирання та громадських приміщень.

Вони також матимуть доступ до медичної допомоги та допоміжних послуг.

Міністр уряду Шотландії Ніл Ґрей наголосив, що круїзний лайнер – це лише тимчасове місце для розселення біженців.

"Ми не хочемо, щоб люди проводили в тимчасових поселеннях на кшталт круїзних лайнерів більше часу, ніж це необхідно", – зазначив він.

За його словами, уряд Шотландії прагне розмістити якомога більше людей у волонтерів або надати їм довготриваліше помешкання.

На початку війни Шотландія зобов'язалася прийняти три тисячі біженців з України, але зараз це число перевищило 15 тисяч.

У зв'язку з цим, наприкінці липня, Шотландія почала розміщувати українських біженців на круїзному лайнері MS Victoria, що пришвартувався біля Единбургу.

Зазначимо, близько 50 тисяч громадян України, що виїхали до Великобританії, тікаючи від війни, можуть лишитися без даху над головою в 2023 році, тому що програму компенсації житла незабаром закриють.