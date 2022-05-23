В Украине количество раненых детей в результате войны возросло до 431, - Офис Генпрокурора

В Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 232 ребенка, раненых – 431.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

С начала широкомасштабного вторжения российской армии на территорию Украины пострадали более 663 ребенка. По состоянию на утро 23 мая официальное число детей-жертв не изменилось – 232. Возросло количество раненых до 431.

В прокуратуре отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 145

Киевской – 116

Харьковской – 102

Черниговской – 68

Херсонской – 49

Луганской – 48

Николаевской – 45

Запорожской - 28

Сумской – 17

г. Киеве – 16

Житомирской – 15

"21 мая в результате обстрела оккупантами поселка Молодецкое Белозерского района Херсонской области получила ранение 7-летняя девочка. Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них разрушены полностью", - говорится в сообщении.

Напомним, российская армия на оккупированных украинских территориях массово насилует украинцев, среди которых дети, женщины и даже пожилые мужчины. Звонки об изнасиловании в большинстве своем поступают от жертв и их родственников из населенных пунктов Харьковской области, которые на данный момент ВСУ освобождают от оккупантов.