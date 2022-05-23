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В Украине количество раненых детей в результате войны возросло до 431, - Офис Генпрокурора
В Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации погибли 232 ребенка, раненых – 431.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
С начала широкомасштабного вторжения российской армии на территорию Украины пострадали более 663 ребенка. По состоянию на утро 23 мая официальное число детей-жертв не изменилось – 232. Возросло количество раненых до 431.
В прокуратуре отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Больше всего пострадало детей:
- в Донецкой области – 145
- Киевской – 116
- Харьковской – 102
- Черниговской – 68
- Херсонской – 49
- Луганской – 48
- Николаевской – 45
- Запорожской - 28
- Сумской – 17
- г. Киеве – 16
- Житомирской – 15
"21 мая в результате обстрела оккупантами поселка Молодецкое Белозерского района Херсонской области получила ранение 7-летняя девочка. Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1837 учебных заведений. При этом 172 из них разрушены полностью", - говорится в сообщении.
Напомним, российская армия на оккупированных украинских территориях массово насилует украинцев, среди которых дети, женщины и даже пожилые мужчины. Звонки об изнасиловании в большинстве своем поступают от жертв и их родственников из населенных пунктов Харьковской области, которые на данный момент ВСУ освобождают от оккупантов.