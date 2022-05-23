- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
В Україні кількість поранених дітей внаслідок війни зросла до 431, - Офіс Генпрокурора
В Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації загинули 232 дитини, поранених - 431.
Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.
З початку широкомасштабного вторгнення російської армії на територію України постраждали більше ніж 663 дитини. Станом на ранок 23 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося - 232. Зросла кількість поранених 431.
У прокуратурі зазначили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Найбільше постраждало дітей:
- у Донецькій області - 145
- Київській - 116
- Харківській - 102
- Чернігівській - 68
- Херсонській - 49
- Луганській - 48
- Миколаївській - 45
- Запорізькій - 28
- Сумській - 17
- м. Києві - 16
- Житомирській - 15
"21 травня внаслідок обстрілу окупантами селища Молодецьке Білозерського району Херсонської області отримала поранення 7-річна дівчинка. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російська армія на окупованих українських територіях масово ґвалтує українців, серед яких діти, жінки та навіть чоловіки похилого віку. Дзвінки про зґвалтування здебільшого надходять від жертв та їх родичів із населених пунктів Харківської області, які наразі ЗСУ звільняють від окупантів.