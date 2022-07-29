В Украине начался прием заявлений на поступление в высшие учебные заведения

С сегодняшнего дня, 29 июля 2022 года, выпускники 11-х классов и поступающие на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра или младшего специалиста могут подавать заявления для получения высшего образования.

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Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

Он отметил, что прием заявлений продлится до 8 августа для поступления по результатам индивидуального устного собеседования и творческих конкурсов (бюджетная и контрактная формы) и до 23 августа для поступления по результатам НМТ, а также творческих конкурсов (контрактная форма).

После этого заявления будут приниматься на контрактную форму получения образования.

Шкарлетт отметил, что за первый час поступающие для получения высшего образования подали почти 1200 электронных заявлений.

"В настоящее время на базе профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста и младшего бакалавра создано и активировано почти 25 тыс. электронных кабинетов", - сообщил министр.

По его словам, в учреждения ФПО создано и активировано 188 тыс. электронных кабинетов, подано более 151 тыс. заявлений от выпускников 9-х и 11-х классов.

Отметим, Кабинет министров принял распоряжение о компенсации расходов заведениям высшего образования за обучение его соискателей с оккупированных территорий и территорий активных боевых действий, которые временно упустят возможность продолжать оплату.