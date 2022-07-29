В Україні розпочався прийом заяв на вступ до закладів вищої освіти

Від сьогодні, 29 липня 2022 року, випускники 11-х класів і вступники на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста можуть подавати заяви для здобуття вищої освіти.

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Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що приймання заяв триватиме до 8 серпня для вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди та творчих конкурсів (бюджетна та контрактна форми) та до 23 серпня для вступу за результатами НМТ, а також творчих конкурсів (контрактна форма).

Після цього заяви прийматимуться на контрактну форму здобуття освіти.

Шкарлет зазначив, що за першу годину вступники для здобуття вищої освіти подали майже 1200 електронних заяв.

"Наразі на базі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра створено й активовано майже 25 тис. електронних кабінетів", - повідомив міністр.

За його словами, до закладів ФПО створено та активовано 188 тис. електронних кабінетів, подано понад 151 тис. заяв від випускників 9-х і 11-х класів.

Зазначимо, Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо компенсації витрат закладам вищої освіти за навчання її здобувачів з окупованих територій та територій активних бойових дій, які тимчасово втратити можливість продовжувати оплату.