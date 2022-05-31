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В Украине разрешили проводить спортивные мероприятия во время войны

В Украине разрешили проводить спортивные мероприятия во время войны
Стадион "Олимпийский". Фото: Delo.ua

На данный момент проведение спортивных соревнований разрешено без зрителей и в отдельных местностях Украины.

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Министерство молодежи и спорта разрешило организацию спортивных мероприятий в некоторых регионах Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Жан Беленюк.

Так, в отдельных местностях Украины разрешено проведение спортивных турниров без присутствия зрителей с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении.

При этом на данный момент не сообщается о каких отдельных местах идет речь.

Также разрешается проводить учебно-тренировочное собрание национальных команд Украины среди спортсменов всех возрастов.

Напомним, что ущерб спортивной инфраструктуре Украины от войны составил около $110 млн.