В Україні дозволили проводити спортивні заходи під час війни

Наразі проведення спортивних змагань дозволено без глядачів та в окремих місцевостях України.

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Міністерство молоді та спорту дозволило організацію спортивних заходів у деяких регіонах України. Про це повідомив народний депутат України Жан Беленюк.

Так, в окремих місцевостях України дозволено проведення спортивних турнірів без присутності глядачів із дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан.

При цьому наразі не повідомляється про які окремі місця йдеться.

Також дозволяється проводити навчально-тренувальні збори національних команд України серед спортсменів різного віку.

Нагадаємо, що збитки спортивній інфраструктурі України від війни склали близько $110 млн.