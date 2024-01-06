В Украине существенно ухудшается погода: где и когда ждать морозы, дожди и гололедицу - прогноз синоптика

7 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий. На это будут влиять одновременно два разных воздушных массы - арктическая с севера и теплая влажная из средиземноморского направления. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Как результат, погода в Украине будет такой:

В северной части страны усилятся морозы. Ночью ожидается минус 6-15 градусов. Днем – минус 5-12 градусов.

На остальной территории ночью и днем около нуля. В частности, на юге ночью плюс 2-5 градусов, а днем плюс 7-12 градусов, в Крыму до плюс 15 градусов.

"Однако на этой "остальной территории", а именно, в центре, на востоке, западе и на юге предполагается усложнение погодных условий из-за выхода южного циклона Charlotte", - предупреждает Диденко.

Это значит, что выпадает снег, мокрый снег, в южной части - с дождем. Также ожидается налипание мокрого снега, ухудшение видимости на дорогах, гололед, гололедица, усиление ветра до штормовых порывов.

Тем временем 7 января в Киеве похолодает до умеренного мороза. То есть, следует ожидать температуру до минус -5-9 градусов. Также возможен небольшой снег, на дорогах - гололедица.

Какую погоду в Украине стоит ожидать 8-9 января

По оценкам Диденко, в течение 8 января и ночью 9 января сложная погода с осадками и опасными метеоявлениями сохранится в центре, на юге, востоке и западе. А днем 9 января ситуация стабилизируется, осадки прекратятся.

"Морозы 8-9 января распространятся на значительную часть территории Украины. С 10 января морозы ослабеют, температура воздуха начнет повышаться", - обращает внимание Диденко.

Синоптик предупреждает, что ситуация зимой постоянно меняется, поэтому нужно внимательно следить за свежими прогнозами погоды.

Напомним, Гидрометцентр предупреждал , что погодные условия на территории Украины 7-9 января существенно ухудшатся из-за вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

"В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза", - обратили внимание в Гидрометцентре .

Также ранее сообщалось, что в декабре-2023 из-за похолодания увеличилось потребление электроэнергии – это привело к возникновению дефицита в украинской энергосистеме.