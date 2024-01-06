В Україні суттєво погіршується погода: де та коли чекати на морози, дощі та ожеледицю - прогноз синоптика

7 січня в Україні очікується погіршення погодних умов. На це будуть впливати одночасно два різні повітряні маси - арктична із півночі та тепла волога із середземноморського напрямку. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Як результат, погода в Україні буде такою:

В північній частині країни посиляться морози. Вночі очікується мінус 6-15 градусів. Вдень - мінус 5-12 градусів.

На решті території вночі та вдень близько нуля. Зокрема, на півдні вночі плюс 2-5 градусів, а вдень плюс 7-12, в Криму до плюс 15 градусів.

"Проте на оцій "решті території", а саме, у центрі, на сході, заході та на півдні передбачається ускладнення погодних умов через вихід південного циклону Charlotte", - попереджає Діденко.

Це значить, що випадатиме сніг, мокрий сніг, у південній частині - з дощем. Також очікується налипання мокрого снігу, погіршення видимості на дорогах, ожеледь, ожеледиця, посилення вітру до штормових поривів.

Тим часом 7 січня у Києві похолоднішає до помірного морозу. Тобто, варто очікувати температуру до мінус -5-9 градусів. Також можливий невеликий сніг, на дорогах - ожеледиця.

На яку погоду в Україні варто очікувати 8-9 січня

За оцінками Діденко, впродовж 8 січня та вночі 9 січня складна погода із опадами та небезпечними метеоявищами втримається у центрі, на півдні, сході та заході. А вдень 9 січня ситуація стабілізується, опади припиняться.

"Морози 8-9 січня поширяться на значну частину території України. Із 10-го січня морози послабшають, температура повітря почне підвищуватися", - звертає увагу Діденко.

Синоптик попереджає, що ситуація взимку постійно змінюється, тож треба уважно стежити за свіжими прогнозами погоди.

Нагадаємо, Гідрометцентр попереджав, що погодні умови на території України 7-9 січня суттєво погіршаться через вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

"Впродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу", - звернули увагу в Гідрометцентрі.

Також раніше повідомлялося, що у грудні-2023 через похолодання збільшилося споживання електроенергії - це призвело до виникнення дефіциту в українській енергосистемі.