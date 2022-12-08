В Украине уже развернули более тысячи "Пунктов Несокрушимости"

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже развернула 1072 "Пункта Несокрушимости" для временного пребывания граждан.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что на всей территории Украины круглосуточно функционируют "Пункты Несокрушимости" для временного пребывания граждан.

В настоящее время ГСЧС развернула 1072 "Пункта Несокрушимости" из которых:

755 стационарных пунктов на базе пожарно-спасательных частей;

315 мобильных пунктов на базе палаток;

2 мобильных пункта на базе транспортных средств.

В ГСЧС напомнили, что в таких "Пунктах Несокрушимости", несмотря на отключение электроэнергии, предполагается наличие тепла, воды, освещения, мобильной связи, интернета, питания для мобильных устройств, места отдыха, аптечки, обеспечения для мам и детей.

На специальном сайте – nezlamnist.gov.ua, – размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.

"Рекомендуем уже сейчас записать адреса ближайших "Пунктов Несокрушимости" на случай аварийного отключения связи или электроэнергии", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 26 ноября сообщил, что в Киеве из 530 "Пунктов несокрушимости", работу которых проверили народные депутаты, 20% оказались закрытыми.