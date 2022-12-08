В Україні вже розгорнули понад тисячу "Пунктів Незламності"

Державна служба України з надзвичайних ситуацій уже розгорнула 1 072 "Пункти Незламності" для тимчасового перебування громадян.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що по всій території України цілодобово функціонують "Пункти Незламності" для тимчасового перебування громадян.

Наразі ДСНС розгорнула 1072 "Пункти Незламності" з яких:

755 стаціонарних пунктів на базі пожежно-рятувальних частин;

315 мобільних пунктів на базі наметів;

2 мобільних пункти на базі транспортних засобів.

У ДСНС нагадали, що в таких "Пунктах Незламності", незважаючи на відключення електроенергії, передбачається наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв’язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення для мам і дітей.

На спеціальному сайті – nezlamnist.gov.ua, – розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється.

"Рекомендуємо вже зараз записати адреси найближчих "Пунктів Незламності" на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії", - підкреслили в ДСНС.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 26 листопада повідомив, що у Києві з 530 "Пунктів незламності", роботу яких перевірили народні депутати, 20% виявилися закритими.