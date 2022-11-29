Проблеми з пунктами обігріву сталися через погану комунікацію центральної влади з регіонами та поспішність з піаром, – УП

Проблеми з пунктами обігріву виникли через погану комунікацію центральної влади з регіонами. Вказівку щодо облаштування саме "пунктів незламності" місцева влада отримала від Офісу Президента лише за пів тижня – тиждень до блекауту 23 листопада, хоча ідея обговорювалася на Банковій з жовтня. До того ж низка мерів великих міст зазначають, що їх не запрошували на наради в ОП з цього питання.

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Про це йдеться у статті "Української правди".

"Офіційно рішення про "пункти незламності" ухвалив Кабмін. І воно, за словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, має гриф "таємно". Де-факто, як розповідають у місцевій та обласній владі, ідея прийшла з Офісу президента. Працювати над шелтерами на випадок блекаутів почали ще в другій половині жовтня. Спершу це мали бути пункти обігріву, які розгортали і до повномасштабної війни, просто в меншій кількості. Співрозмовник "УП" у керівництві однієї з обласних адміністрацій та мер одного з великих міст пригадують, що вказівка саме по "пунктах незламності" з ОП прийшла орієнтовно за пів тижня – тиждень до блекауту 23 листопада. Їх "спустили" в регіони через керівників обласних адміністрацій, які входять у президентську вертикаль", - пишуть автори публікації.

В ОП стверджують, що у спеціальних селекторних нарадах брали участь голови обладміністрацій та більшість мерів обласних центрів. Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що він був на таких нарадах вже після оголошення про відкриття "пунктів незламності", наприкінці листопада. А мер іншого великого міста зазначив, що ані його самого, ані його профільних заступників на наради Банкової не кликали, пише "Українська правда".

Облаштуванням пунктів мали займатися безпосередньо регіони, хоча в ОП ці місця називають "організованими обласною владою", яка входить до президентської вертикалі.

В одній із обласних мерій "УП" сказали, що отримали від Банкової методичку з облаштування "пунктів незламності" лише по обіді п'ятниці 25 листопада. Тобто за два дні після публічного оголошення про їхнє відкриття. Також опитані "УП" посадовці розповідають, що самостійно їм доводилось шукати, наприклад, "Старлінки", щоб забезпечити населення безперебійним інтернетом.

"На Банковій могли би проконтролювати процес ще до публічних скандалів. Але перевірки почалися вже під час роботи "пунктів незламності", - йдеться у статті.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 26 листопада повідомив, що у Києві з 530 "Пунктів незламності", роботу яких перевірили народні депутати, 20% виявилися закритими.