Проблемы с пунктами обогрева произошли из-за плохой коммуникации центральной власти с регионами и спешкой с пиаром, – УП

Проблемы с пунктами обогрева возникли из-за плохой коммуникации центральной власти с регионами. Указание об обустройстве именно "пунктов несгибаемости" местные власти получили от Офиса Президента только за пол недели – неделю до блекаута 23 ноября, хотя идея обсуждалась на Банковой с октября. К тому же ряд мэров крупных городов отмечают, что их не приглашали на совещания в ОП по этому вопросу.

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Об этом говорится в статье "Украинской правды".

"Официально решение о "пунктах несокрушимости" принял Кабмин. И оно, по словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, имеет гриф "секретно". Де-факто, как рассказывают в местной и областной власти, идея пришла из Офиса Президента. Работать над шелтерами на случай блекаутов начали еще во второй половине октября. Сначала это были пункты обогрева, которые разворачивали и до полномасштабной войны, просто в меньшем количестве. Собеседник "УП" в руководстве одной из областных администраций и мэр одного из крупных городов вспоминают, что указание именно по "пунктам несокрушимости" из ОП пришло ориентировочно за полнедели – неделю до блекаута 23 ноября. Ее "спустили" в регионы из-за руководителей областных администраций, которые входят в президентскую вертикаль", – пишут авторы публикации.

В ОП утверждают, что в специальных селекторных совещаниях принимали участие главы обладминистраций и большинство мэров областных центров. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что он был на таких совещаниях уже после объявления об открытии "пунктов несокрушимости", в конце ноября. А мэр другого крупного города отметил, что ни его самого, ни его профильных заместителей на совещания Банковой не звали, пишет "Украинская правда".

Обустройством пунктов должны были заниматься непосредственно регионы, хотя в ОП эти места называют "организованными областными властями", которая входит в президентскую вертикаль.

В одной из областных мэрий "УП" сказали, что получили от Банковой методичку по обустройству "пунктов несокрушимости" только после обеда пятницы 25 ноября. То есть через два дня после публичного объявления об их открытии. Также опрошенные чиновники рассказывают, что самостоятельно им приходилось искать, например, "Старлинки", чтобы обеспечить население бесперебойным интернетом.

"На Банковой могли бы проконтролировать процесс еще до публичных скандалов. Но проверки начались уже во время работы "пунктов несокрушимости", – говорится в статье.

Напомним, глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 26 ноября сообщил, что в Киеве из 530 “Пунктов несокрушимости”, работу которых проверили народные депутаты, 20% оказались закрытыми.