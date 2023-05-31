В Украине запретят производство ртути

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Конвенция предусматривает две основные цели, к которым должно идти государство после присоединения:

Согласно документу, Украина прекратит производство, импорт и экспорт ртутьсодержащей продукции с 1 января 2024 года.

"Присоединение Украины к Конвенции позволит в дальнейшем сделать невозможными такие ситуации, как с заводом “Радикал”, когда сотни тонн ртути оказались под открытым небом в украинской столице. Кроме того, Украина сможет с помощью международных партнеров решить этот вопрос. Аналогично, как и решить проблемы со всем "советским наследием" - остатками ртути на недействующих постсоветских предприятиях, которые использовали устаревшие технологии", - пояснил глава ведомства Руслан Стрелец.

В конце 1950 года в Минамата (Япония) ртутью из промышленных сточных вод отравились около 2 тысяч человек. У пострадавших возник синдром ослабления зрения и слуха, а в тяжелых случаях – паралич и нарушение сознания, причиной которого является отравление органическими соединениями ртути.

Из-за этой трагедии Конвенцию и назвали в честь японского города. Документ приняли в 2013 году, в силу вступил в 2017 году.