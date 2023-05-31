В Україні заборонять виробництво ртуті

Україна приєднується до Мінаматської конвенції про ртуть, яка передбачає поступове запровадження заборони на виробництво речовини. Відповідний законопроєкт №0199 прийняла Верховна Рада.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Конвенція передбачає дві основні цілі, до яких має йти держава після прєднання:

Згідно з документом, Україна припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть, з 1 січня 2024 року.

"Долучення України до Конвенції дозволить в подальшому унеможливити такі ситуації, як із заводом “Радикал”, коли сотні тонн ртуті опинилися просто неба в українській столиці. Крім того, Україна зможе за допомогою міжнародних партнерів вирішити це питання. Аналогічно, як і розв’язати проблеми зі всією “радянською спадщиною” – залишками ртуті на недіючих пострадянських підприємствах, що використовували застарілі технології", — пояснив очільник відомства Руслан Стрілець.

Наприкінці 1950 років у Мінамата (Японія) ртуттю з промислових стічних вод отруїлися майже 2 тисячі людей. У постраждалих людей виник синдром послаблення зору та слуху, а у важких випадках – параліч та порушення свідомості, причиною якого є отруєння органічними сполуками ртуті.

Через цю трагедію Конвенцію й назвали на честь японського міста. Документ ухвали у 2013 році, чинності набув у 2017 році.