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В Украине запустили продажу последних браслетов из "Азовстали", средства пойдут на флот морских дронов (ВИДЕО)
В Украине запущена продажа последних браслетов, изготовленных из металла завода "Азовсталь". Вся прибыль от продаж пойдет на первый в мире украинский флот морских дронов.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"UNITED24 запускает продажу последнего тиража браслетов из легендарной Азовстали. Его изготовили из 17-метровых букв "ВЕРЮ В ВСУ", которые стояли у крупнейшего флага Украины. Так мы разделим веру в ВСУ среди тысяч людей во всем мире", - отметил он.
Министр подчеркнул, что вся прибыль от продажи браслетов пойдет на флот морских дронов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, браслеты теперь можно заказать за границу. Купить их можно по ссылке .
Напомним, в пятницу, 11 ноября, на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов .