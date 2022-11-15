В Украине запустили продажу последних браслетов из "Азовстали", средства пойдут на флот морских дронов (ВИДЕО)

В Украине запущена продажа последних браслетов, изготовленных из металла завода "Азовсталь". Вся прибыль от продаж пойдет на первый в мире украинский флот морских дронов.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"UNITED24 запускает продажу последнего тиража браслетов из легендарной Азовстали. Его изготовили из 17-метровых букв "ВЕРЮ В ВСУ", которые стояли у крупнейшего флага Украины. Так мы разделим веру в ВСУ среди тысяч людей во всем мире", - отметил он.

Министр подчеркнул, что вся прибыль от продажи браслетов пойдет на флот морских дронов.

Кроме того, браслеты теперь можно заказать за границу. Купить их можно по ссылке .