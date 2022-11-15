- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
В Україні запустили продаж останніх браслетів з "Азовсталі", кошти підуть на флот морських дронів (ВІДЕО)
В Україні запустили продаж останніх браслетів, виготовлених з металу заводу "Азовсталь". Увесь прибуток від продажу піде на перший у світі український флот морських дронів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"UNITED24 запускає продаж останнього накладу браслетів з легендарної Азовсталі. Його виготовили з 17-метрових літер "ВІРЮ В ЗСУ", які стояли біля найбільшого прапора України. Так ми розділимо віру в ЗСУ поміж тисяч людей в усьому світі", - зазначив він.
Міністр наголосив, що увесь прибуток від продажу браслетів піде на флот морських дронів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, браслети тепер можна замовити за кордон. Купити їх можна за посиланням.
Нагадаємо, у п’ятницю, 11 листопада, на фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.