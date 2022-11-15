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В Україні запустили продаж останніх браслетів з "Азовсталі", кошти підуть на флот морських дронів (ВІДЕО)

В Україні запустили продаж останніх браслетів з "Азовсталі", кошти підуть на флот морських дронів (ВІДЕО)

В Україні запустили продаж останніх браслетів, виготовлених з металу заводу "Азовсталь". Увесь прибуток від продажу піде на перший у світі український флот морських дронів.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"UNITED24 запускає продаж останнього накладу браслетів з легендарної Азовсталі. Його виготовили з 17-метрових літер "ВІРЮ В ЗСУ", які стояли біля найбільшого прапора України. Так ми розділимо віру в ЗСУ поміж тисяч людей в усьому світі", - зазначив він.

Міністр наголосив, що увесь прибуток від продажу браслетів піде на флот морських дронів.

Крім того, браслети тепер можна замовити за кордон. Купити їх можна за посиланням.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 листопада, на фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів