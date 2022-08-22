В Украине заработает единый номер экстренной помощи 112

В Украине создают систему экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. Теперь, чтобы обратиться в службы экстренной помощи, не нужно будет звонить по разным номерам телефонов, таким как 101, 102 или 103.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Это одно из евроинтергационных обязательств нашего государства в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Верховная Рада Украины в первом чтении уже приняла соответствующий законопроект.

Кроме того, на линию 112 смогут обращаться за помощью также люди, не владеющие государственным языком.

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый рассказал, что теперь, в случае ДТП, чтобы обратиться в службы экстренной помощи не нужно будет звонить по разным номерам телефонов, таким как 101, 102 или 103, достаточно будет набрать единый номер 112.

Напомним, в МВД создали детальный алгоритм действий по въезду и пребыванию иностранцев в Украине. В пошаговой инструкции изложены все требования по въезду, а также пребывание иностранцев и лиц без гражданства в нашем государстве с учетом введения военного положения.