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Категорія
Суспільство
Дата публікації

У МВС розробили алгоритм дій щодо в’їзду і перебування іноземців в Україні

У МВС розробили алгоритм дій щодо в’їзду і перебування іноземців в Україні

У МВС створили детальний алгоритм дій щодо в’їзду і перебування іноземців в Україні, повідомили в самому міністерстві. У покроковій інструкції викладено всі вимоги щодо в’їзду, а також перебування іноземців та осіб без громадянства в нашій державі з урахуванням запровадження воєнного стану.

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Щоб перетнути кордон, іноземцям або особам без громадянства потрібне наступне:

  • дійсний паспортний документ;
  • відсутність рішення уповноваженого держоргану України щодо заборони в’їзду особи на територію нашої держави;
  • наявність в’їзної візи;
  • підтвердження мети перебування; 
  • достатнє фінансове забезпечення.

Іноземці або особи без громадянства, якими не виконано один чи декілька пунктів, не допускаються на територію України. Під час перебування в Україні в умовах воєнного стану для іноземців та осіб без громадянства обов’язкові  до виконання:

  • комендантська година;
  • правила поведінки під час сигналів "Повітряна тривога" та "Ракетна небезпека".

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця Верховна Рада прийняла закон про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні. За прийняття в цілому відповідного законопроекту проголосувало 283 депутата.

Автор:
Максим Беркаль