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У МВС розробили алгоритм дій щодо в’їзду і перебування іноземців в Україні
У МВС створили детальний алгоритм дій щодо в’їзду і перебування іноземців в Україні, повідомили в самому міністерстві. У покроковій інструкції викладено всі вимоги щодо в’їзду, а також перебування іноземців та осіб без громадянства в нашій державі з урахуванням запровадження воєнного стану.
Щоб перетнути кордон, іноземцям або особам без громадянства потрібне наступне:
- дійсний паспортний документ;
- відсутність рішення уповноваженого держоргану України щодо заборони в’їзду особи на територію нашої держави;
- наявність в’їзної візи;
- підтвердження мети перебування;
- достатнє фінансове забезпечення.
Іноземці або особи без громадянства, якими не виконано один чи декілька пунктів, не допускаються на територію України. Під час перебування в Україні в умовах воєнного стану для іноземців та осіб без громадянства обов’язкові до виконання:
- комендантська година;
- правила поведінки під час сигналів "Повітряна тривога" та "Ракетна небезпека".
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця Верховна Рада прийняла закон про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні. За прийняття в цілому відповідного законопроекту проголосувало 283 депутата.Підписуйтеся на наш YouTube канал