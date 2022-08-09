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Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

В МВД разработали алгоритм действий по въезду и пребыванию иностранцев в Украине

В МВД разработали алгоритм действий по въезду и пребыванию иностранцев в Украине

В МВД создали подробный алгоритм действий по въезду и пребыванию иностранцев в Украине, сообщили в самом министерстве. В пошаговой инструкции изложены все требования по въезду, а также пребывание иностранцев и лиц без гражданства в нашем государстве с учетом введения военного положения.

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Чтобы пересечь границу, иностранцам или лицам без гражданства требуется следующее:

  • действительный паспортный документ;
  • отсутствие решения уполномоченного госоргана Украины о запрете въезда человека на территорию нашего государства;
  • наличие въездной визы;
  • подтверждение цели пребывания;
  • достаточное финансовое обеспечение.

Иностранцы или лица без гражданства, которыми не выполнен один или несколько пунктов, не допускаются на территорию Украины. Во время пребывания в Украине в условиях военного положения для иностранцев и лиц без гражданства обязательны   для выполнения:

  • комендантский час;
  • правила поведения во время сигналов "Воздушная тревога" и "Ракетная опасность".

Напомним, в конце прошлого месяца Верховная Рада приняла закон об установлении правовых и социальных гарантий для находящихся в Украине граждан Польши. За принятие в целом соответствующего законопроекта проголосовали 283 депутата.

Автор:
Максим Беркаль