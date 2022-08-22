В Україні запрацює єдиний номер екстреної допомоги 112

В Україні створюють систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Тепер, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103.

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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що це одне із євроінтергаційних зобов’язань нашої держави у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Верховна Рада Україна у першому читання вже прийняла відповідний законопроект.

Крім того, на лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів, що тепер, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112.

Нагадаємо, у МВС створили детальний алгоритм дій щодо в’їзду і перебування іноземців в Україні. У покроковій інструкції викладено всі вимоги щодо в’їзду, а також перебування іноземців та осіб без громадянства в нашій державі з урахуванням запровадження воєнного стану.