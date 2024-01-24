В "Укрэнерго" предупредили о мошеннической схеме, в которой предлагают обмен лампочек с доплатой

В компании подчеркнули, что не производят никаких обменов лампочек, а тем более – не выдают за них вознаграждение.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Осторожно! Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. Отмечаем – "Укрэнерго" не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение", - отметили в "Укрэнерго".

В компании призвали не переходить по подобным ссылкам, не заполнять никаких заявок, предложенных в таких объявлениях. Как пояснили в "Укрэнерго", контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях.

"Пожалуйста, присылайте жалобы на такие ложные сообщения и не допускайте их распространения", – обратились в компании к потребителям.

Напомним, в Украине действует программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Она стартовала 30 января 2023 года и реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и АО "Укрпочта" во всех регионах Украины, кроме зоны боевых действий и временно оккупированных территорий.

Как сообщили в "Укрпочте", почти через год с начала программы украинцы обменяли в отделениях "Укрпочты" более 33 миллионов ламп накаливания. В отделениях почтового оператора для обмена доступно около 7 млн LED-ламп.