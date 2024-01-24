В "Укренерго" попередили про шахрайську схему, в якій пропонують обмін лампочок із доплатою

В компанії наголосили, що не проводять ніяких обмінів лампочок, а тим більше – не видають за них винагороду.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Обережно! Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. Наголошуємо – "Укренерго" не обмінює жодних лампочок, тим більше не видає за них винагороду", - зазначили в "Укренерго".

У компанії закликали не переходити за подібними посиланнями, не заповнювати жодних заявок, запропонованих в таких оголошеннях. Як пояснили в "Укренерго", контактні дані, що там пропонується вказати, шахраї можуть використати у своїх цілях.

"Будь ласка, надсилайте скарги на такі неправдиві повідомлення і не допускайте їх поширення", - звернулися в компанії до споживачів.

Нагадаємо, в Україні діє програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Вона стартувала 30 січня 2023 року і реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та АТ "Укрпошта" в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій.

Як повідомили в "Укрпошті", майже за рік від початку програми, українці обміняли у відділеннях "Укрпошти" більше 33 мільйонів ламп розжарювання. Наразі у відділеннях поштового оператора для обміну доступно близько 7 млн LED-ламп.