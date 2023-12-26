Шахраї розсилають СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу

Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Там зазначають, що мета шахраїв – збір платіжних даних користувачів з метою привласнення їхніх заощаджень.

"Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс, та ввести дані своєї банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії)", - зауважують правоохоронці.

У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян.

"Також, маючи такі відомості, шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв", - наголошують у Нацполіції.

Як захиститися від шахраїв

Кіберполіція закликає дотримуватися наступних порад:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для сплати;

сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

У Нацполіції радять українцям у разі розголошення платіжної інформації шахраям – негайно звертатися до банку та заблокувату карту.

Раніше логістична компанія "Нова пошта" попередила користувачів про шахрайську рекламу, яку поширила велика кількість телеграм-каналів.

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